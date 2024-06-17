Модрич или Кроос? Неудобный вопрос для Беллингема – ответил оригинально

На пресс-конференции Джуда Беллингема спросили, кого бы он выбрал между Лукой Модричем и Тони Кроосом. Англичанин ответил по-своему:

«Это все равно что выбрать маму или папу... Невозможно, оба».

Беллингем провел выдающийся первый сезон в «Реале». Вместе с Кроосом и Модричем выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Теперь Джуд помогает сборной на своем первом Евро. В воскресенье уже забил победный сербам, следующая игра – с датчанами в четверг.