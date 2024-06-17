Мощная поддержка Англии с трибун: приехали жены и подруги игроков

Сборная Англии успешно стартовала на Евро: обыграли Сербию (1:0) и обошлись без травм. Джуд Беллингем забил на 13-й минуте после удачных действий Букайо Сака.

За англичан приехали поболеть их вторые половинки.

Меган – жена Джордана Пикфорда.

Вместе с Эйн Кенеди – подругой Конора Галлахера.

Кэти Гудланд – жена Харри Кейна.

Элли Андерсон – подруга Олли Уоткинса.

Подруга Букайо Сака Толами Бенсон выглядела нервной, когда возилась с волосами в ожидании начала матча.

Девушка Джуда не приехала, зато мама и младший брат всегда с ним.