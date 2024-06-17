Мощная поддержка Англии с трибун: приехали жены и подруги игроков
Сборная Англии успешно стартовала на Евро: обыграли Сербию (1:0) и обошлись без травм. Джуд Беллингем забил на 13-й минуте после удачных действий Букайо Сака.
За англичан приехали поболеть их вторые половинки.
Меган – жена Джордана Пикфорда.
Вместе с Эйн Кенеди – подругой Конора Галлахера.
Кэти Гудланд – жена Харри Кейна.
Элли Андерсон – подруга Олли Уоткинса.
Подруга Букайо Сака Толами Бенсон выглядела нервной, когда возилась с волосами в ожидании начала матча.
Девушка Джуда не приехала, зато мама и младший брат всегда с ним.