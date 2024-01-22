«Каждый раз его след от шипов оставался рядом со мной». Руни рассказал, каково было играть против 17-летнего Беллингема

Немногим футболистам выпадает шанс встретиться со своими кумирами на поле, но Джуду Беллингему посчастливилось познакомиться с Уэйном Руни и сыграть против него.

Руни получил награду «Golden boy» в 2004 году. Двадцать лет спустя Джуд Беллингем сделал то же самое. В своей речи звезда мадридского «Реала» отдал дань уважения бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед»:

«Для себя я бы, наверное, сказал, что Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве. Он был родом из Англии, его манера игры, его манера борьбы. Но есть и много других игроков, от которых я многое перенял.

Мне просто очень повезло. С тех пор как я начал играть в футбол, я играл с потрясающими игроками и просто перенял у них множество маленьких приемов. Я благодарен всем людям, которых встретил на пути и которые помогли мне достичь того уровня, на котором я сейчас нахожусь».

Когда Джуду было всего 17 лет, он встретился с Руни на футбольном поле.

«Я играл против Беллингема, когда он был в «Бирмингеме», а я – в «Дерби», – сказал Руни в эфире Breakfast Show в 2022 году (Джуд в то время играл в дортмундской «Боруссии»).

«И во время игры он будто поставил на мне метку. Думаю, ему было лет 16, а может, и 17, и что мне в нем очень понравилось, так это то, что каждый раз, когда я передавал мяч, след от его шипов всегда оставался рядом со мной.

И я помню, как подумал: «В нем что-то есть». Этот менталитет, он был капитаном во многих играх, и он будет важным игроком для Англии. Даже несмотря на то, что он молод, он может привить этот характер другим игрокам».