❤️ «Она лучшая в мире». Гвардиола рассказал, кто отвечает за его образ во время матчей

Один из самых стильных тренеров мирового футбола Пеп Гвардиола рассказал, кто отвечает за его образ перед играми. Оказалось, что все предельно просто - это его жена Кристина Сьерра.

Наставник «Манчестер Сити» часто появляется в фирменных джемперах «Манчестер Сити», либо обычном худи, но умудряется при этом выглядеть элегантно.

Кристина Сьерра - бразильская писательница, но ее семье принадлежит престижный бутик в «Барселоне» под названием Serra Claret, который продает дизайнерские лейблы, такие как D Squared и Armani. Вот и разгадка.

«Моя жена лучшая в мире во многих вещах, но особенно в моде. Она обычно говорит мне: «Не надевай это или то». Я прислушиваюсь к ней. Я достаточно умен, чтобы знать, когда люди намного больше меня понимают. Следую их советам, а они - действительно хороши», - признался Гвардиола.

Добавим, что Гвардиола и Сьерра вместе уже 35 лет, но поженилась пара только в мае 2014 года. У них была тихая церемония в Каталонии, к которой присоединились их трое детей и родители.