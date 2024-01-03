Кевин Де Брюйне вернулся после травмы, и Юрген Клопп считает, что соперникам стоит беспокоиться.

Де Брюйне появился в составе «Сити» в матче с «Шеффилд Юнайтед» и может принять участие в ближайших играх.

«Он очень близок. Мы просили друг друга приходить на скамейку запасных и начинать находиться в раздевалке», – сказал Пеп Гвардиола официальному сайту «Ман Сити». «Он много времени провел вне игры. Но он близок к возвращению, хорошо тренируется и начнет получать минуты, чтобы достичь своего максимума».

Перед матчем с «Ньюкаслом» Клоппа спросили, как он относится к камбэку бельгийца.

«Кевин Де Брюйне разминается. Вся страна начинает трястись», – заявил тренер.

Как вы считаете, возвращение Де Брюйне станет решающим фактором для «Сити» во второй половине сезона?