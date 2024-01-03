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«Де Брюйне разминается. Вся страна начинает трястись». Клопп – о камбэке бельгийца

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Футбол Футбол

Кевин Де Брюйне вернулся после травмы, и Юрген Клопп считает, что соперникам стоит беспокоиться.

Де Брюйне появился в составе «Сити» в матче с «Шеффилд Юнайтед» и может принять участие в ближайших играх.

«Он очень близок. Мы просили друг друга приходить на скамейку запасных и начинать находиться в раздевалке», – сказал Пеп Гвардиола официальному сайту «Ман Сити». «Он много времени провел вне игры. Но он близок к возвращению, хорошо тренируется и начнет получать минуты, чтобы достичь своего максимума».

Перед матчем с «Ньюкаслом» Клоппа спросили, как он относится к камбэку бельгийца.

«Кевин Де Брюйне разминается. Вся страна начинает трястись», – заявил тренер.

Как вы считаете, возвращение Де Брюйне станет решающим фактором для «Сити» во второй половине сезона?

3 комментария
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Ответ А.В. Бубнов
Будто КДБ покупает титулы)
нет, он их штампует в Сити
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Крут, конечно. х1,5 к силе Сити. Вопрос - вернется ли на близкий к оптимальному уровень.
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