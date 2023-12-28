Роналду ненавидел одну вещь во время выступлений за «Манчестер Юнайтед». И речь даже не о инфраструктуре клуба

В карьере Криштиану Роналду было два периода, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», и в обоих случаях ему отравляла жизнь одна проблема.

Роналду впервые присоединился к «красным дьяволам» в 2003 году, и за шесть сезонов он вписал свое имя в историю клуба, забив 84 гола. В 2021 году Криш вернулся после успешных выступлений за «Реал Мадрид» и «Ювентус», однако второй заход оказался не таким триумфальным. Португалец со скандалом покинул «Олд Траффорд» через год с небольшим — он дал нашумевшее интервью Пирсу Моргану, где раскритиковал клуб и Эрика тен Хага, после чего его контракт был расторгнут по взаимному согласию.

В итоге пятикратный обладатель «Золотого мяча» перебрался в Саудовскую Аравию, чтобы стать главной звездой в составе «Аль-Насра». И, как оказывается, одной из главных причин его отъезда из Англии был не Тен Хаг, а город Манчестер.

По информации от журналиста The Athletic Оливера Кэя, 38-летний футболист ненавидел жизнь в Манчестере во время обоих периодов своего пребывания в клубе. В первую очередь ему не нравилась погода и знаменитые английские дожди. Как утверждается в статье, переезд в Эр-Рияд осчастливил нападающего, ведь там почти всегда светит солнце.

Ко всему прочему, Роналду и его девушка Джорджина наслаждаются всеми благами элитной жизни, которые были им недоступны в Манчестере. В Эр-Рияде все рестораны, отели, развлекательные комплексы и торговые центры в первую очередь ориентированы на VIP-гостей, в отличие от Европы.

Роналду забил впечатляющие 19 голов и сделал 9 результативных передач в 17 матчах за «Аль-Наср» в этом сезоне, будто и не замечая свой возраст. И похоже, что Криш еще долго будет наслаждаться солнцем Саудовской Аравии, так как пока и не думает о завершении карьеры.