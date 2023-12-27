Роналду даже не думает о завершении карьеры. Главный тренер сборной Португалии назвал главную цель Криштиану

Роберто Мартинес руководит сборной Португалии с момента завершения чемпионата мира по футболу 2022 года, покинув бельгийскую национальную команду после ее неожиданного вылета из группового этапа турнира.

Когда испанский специалист вступил в свою новую должность, у него состоялся разговор с главной звездой сборной — Криштиану Роналду. Одну деталь их беседы Мартинес раскрыл в интервью Фредерику Юнгбергу, экс-полузащитнику «Арсенала», для Amazon Prime.

«Когда я возглавил Португалию, он [Роналду] был очень близок к тому, чтобы провести 200 матчей за сборную, чего еще никто не делал. У меня был с ним разговор. Это был частный разговор, но я могу раскрыть одну вещь, которую он мне сказал.

Я спросил его: «Интересно ли тебя сыграть 200 матчей за сборную или нет?»

Он сказал: «Меня интересует 250».

На данный момент Криш провел 205 матчей за национальную команду. И этот показатель, и его 128 голов, забитых за сборную, являются рекордом среди всех футболистов в истории.

38-летний форвард будет представлять свою страну на Евро-2024 следующим летом, там Роналду может сыграть до семи матчей.

Если Роналду планирует достигнуть отметки в 250 игр, значит, он намерен сыграть на чемпионате мира-2026. К тому моменту звезде «Аль-Насра» исполнится бы 41 год.

В октябре саудовские журналисты сообщали, что Роналду уже заявил руководству клуба о своем желании остаться в «Аль-Насре» до 2027 года.

Похоже, Криша точно не интересует пенсия в ближайшие годы.