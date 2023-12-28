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Нескольким фанатам «Брентфорда» отчаянно повезло: они могут наблюдать за матчами любимой команды из окон собственных квартир😍

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В сети завирусилось видео со стадиона «Брентфорда» «Брентфорд Коммьюнити», точнее, не с самого стадиона, а из окна близлежащего дома.

Благодаря своему расположению (на фото ниже) квартиры некоторых болельщиков позволяют наблюдать за игрой прямо из окон.

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«Брентфорд» в этом сезоне выступает в английской АПЛ - после 18 туров команда занимает 14-е место с 18 очками.

4 комментария
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Вспоминается стадион Райо в Испании. В том году чуваку на балком мяч залетел во время игры с Атлетико
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можно продавать места из своей квартиры!
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Вспоминается стадион Райо в Испании. В том году чуваку на балком мяч залетел во время игры с Атлетико
надеюсь, он скинул мячик. И вынес попить. Если мама отпустила, конечно
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