Нескольким фанатам «Брентфорда» отчаянно повезло: они могут наблюдать за матчами любимой команды из окон собственных квартир😍

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В сети завирусилось видео со стадиона «Брентфорда» «Брентфорд Коммьюнити», точнее, не с самого стадиона, а из окна близлежащего дома.

Благодаря своему расположению (на фото ниже) квартиры некоторых болельщиков позволяют наблюдать за игрой прямо из окон.

«Брентфорд» в этом сезоне выступает в английской АПЛ - после 18 туров команда занимает 14-е место с 18 очками.