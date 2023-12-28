Нескольким фанатам «Брентфорда» отчаянно повезло: они могут наблюдать за матчами любимой команды из окон собственных квартир😍
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В сети завирусилось видео со стадиона «Брентфорда» «Брентфорд Коммьюнити», точнее, не с самого стадиона, а из окна близлежащего дома.
Благодаря своему расположению (на фото ниже) квартиры некоторых болельщиков позволяют наблюдать за игрой прямо из окон.
«Брентфорд» в этом сезоне выступает в английской АПЛ - после 18 туров команда занимает 14-е место с 18 очками.