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Майка Ричардс выбрал претендента на чемпионство АПЛ из двух клубов. «Ливерпуль» он считает сильнее «Арсенала» по двум причинам

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Объяснил свое мнение.

Во время подкаста Rest Is Football Майка Ричардс порассуждал о том, чьи шансы на чемпионство выше: «Арсенала» или «Ливерпуля».

«Ливерпуль» или «Арсенал» в борьбе за титул чемпиона АПЛ? Я бы выбрал «Ливерпуль». У них есть Мохамед Салах. И, судя по всему, Вирджил ван Дейк был очень хорош в игре против «Брентфорда».

«Ливерпуль» всегда будет забивать в этом сезоне голы, так как в их составе есть все лучшие игроки».

После двенадцати туров «Арсенал» и «Ливерпуль» имеют равное количество очков. Однако у «красных» немного лучше разница забитых и пропущенных мячей.

В эту субботу команда Клоппа отправится в гости на «Этихад» к «Сити». Это может дать шанс «гуннерам» выйти на первое место, если в тот же день они обыграют на выезде «Брентфорд».

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