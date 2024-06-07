Тони Адамс считает, что «Арсеналу» нужен нападающий. Жезус и Хавертц - не уровень ✘

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс считает, что Кай Хавертц и Габриэл Жезус не соответствуют уровню амбиций «канониров».

Хавертц провел впечатляющий первый сезон в клубе, записав более 20 результативных действий на свой счет. В то время как Жезус испытывал игровые сложности.

«Нужно прогрессировать.

На мой взгляд, «Арсеналу» нужен центральный нападающий. У Хавертца был невероятный сезон, но сможет ли он его повторить? Заменит ли его Жезус? Совсем не уверен в этом», - признался Адамс.

Напомним, что «Арсенал» связывают с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко.