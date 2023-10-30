In English, please
Блог

«Если выиграет Холанд, то это будет справедливо». Пеп Гвардиола о вручении Золотого мяча

Золотой мяч Золотой мяч
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Пепу Гвардиоле сложно назвать фаворита в борьбе за Золотой мяч, учитывая, что он тренирует Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» и всегда был близок с Лионелем Месси.

«Золотой мяч? Я очень привязан и к Месси, и к Холанду. Если Месси выиграет, это будет справедливой победой из-за чемпионата мира, а если победит Холанд, это будет справедливо по отношению к сезону, который он провел. Будет правильным вручить две награды в этом году, они оба заслуживают победы», — сказал Гвардиола.

Ожидается, что Месси получит эту награду сегодня вечером после триумфа на чемпионате мира в декабре прошлого года. Многочисленные источники подтверждают, что Лео уже сообщили, что он выиграл свой восьмой Золотой мяч.

Тем не менее, Холанд также провел великолепный сезон и мог претендовать на трофей, если бы не победа Аргентины в Катаре. Норвежец забил 54 гола и помог «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Evgeniy Filipchuk
Не выиграет, надо было с Норвегией ЧМ выиграть, голы и трофеи ЛЧ с АПЛ не решают, точнее решают когда Снейдер обокрали, а так не решают когда Левандовски рекорды бил, кубок Испании важнее. Кубок 🏆 ЧМ как бы решает, но ни когда Нойер выиграл все и рекорды бил, там голы важнее были, а Нойер не забивал много. Потому что когда барса ЛЧ брала, то ЛЧ решает, а щас не решает. Вообщем я запутался в этом невероятно «честном» трофее, Ван Дейк кстати мог бы и ЧМ выиграть или хотя бы 50+ голов апнуть, но там вроде Копа решает. Думаю 10й мяч ЗМ можно за МЛС дать. Сейчас же говорят «на статистику не смотри» То смотри, то не смотри.. Хотя бы правила ввели, споров бы не было
Поток боли и обиды)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Почему в заголовок вывели только про Холанда, когда Пеп сказал что выиграет Месси - справедливо, выиграет Холанд - справедливо?)
Спортс как всегда, все ради юзеров, что дальше заголовка не читают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy Filipchuk
Не выиграет, надо было с Норвегией ЧМ выиграть, голы и трофеи ЛЧ с АПЛ не решают, точнее решают когда Снейдер обокрали, а так не решают когда Левандовски рекорды бил, кубок Испании важнее. Кубок 🏆 ЧМ как бы решает, но ни когда Нойер выиграл все и рекорды бил, там голы важнее были, а Нойер не забивал много. Потому что когда барса ЛЧ брала, то ЛЧ решает, а щас не решает.
Вообщем я запутался в этом невероятно «честном» трофее, Ван Дейк кстати мог бы и ЧМ выиграть или хотя бы 50+ голов апнуть, но там вроде Копа решает.
Думаю 10й мяч ЗМ можно за МЛС дать. Сейчас же говорят «на статистику не смотри»
То смотри, то не смотри.. Хотя бы правила ввели, споров бы не было
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ BaldFraud
За ЧМ, который прошел в 22-м году Месси. И за сезон, который прошел наполовину в 22-м году, Холланду. И ведь награждают не в январе, что было бы логичнее в таких случаях, как с Месси. А ведь еще я помню, что в какой-то год лучший гол был забит тоже в предыдущем году. И Салах тоже выиграл Пушкаша за какой-то обычный гол, но ему дали, просто потому что хорошо провел год, но больше наград ему не оставалось. Короче, кто вообще серьезно воспринимает все эти индивидуальные награды в спорте и кино?
Все, кроме фанатов кринжа из аль насры.
Вам больно и обидно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
при всей симпатии к Холанду рядом с Месси он буратино))) в этом и разница между атлетом и виртуозом, желаю Эрик взять следующий ЗМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Тагиров
а чё не 3 ЗМ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Evgeniy Filipchuk
Не выиграет, надо было с Норвегией ЧМ выиграть, голы и трофеи ЛЧ с АПЛ не решают, точнее решают когда Снейдер обокрали, а так не решают когда Левандовски рекорды бил, кубок Испании важнее. Кубок 🏆 ЧМ как бы решает, но ни когда Нойер выиграл все и рекорды бил, там голы важнее были, а Нойер не забивал много. Потому что когда барса ЛЧ брала, то ЛЧ решает, а щас не решает. Вообщем я запутался в этом невероятно «честном» трофее, Ван Дейк кстати мог бы и ЧМ выиграть или хотя бы 50+ голов апнуть, но там вроде Копа решает. Думаю 10й мяч ЗМ можно за МЛС дать. Сейчас же говорят «на статистику не смотри» То смотри, то не смотри.. Хотя бы правила ввели, споров бы не было
Месси не должен получить ЗМ за ЧМ? Зидан, Каннаваро, Роналдо, Модрич получали.

Месси не должен был получить ЗМ за Копу? Ривалдо и Роналдо получали. К тому же, Ривалдо получил ЗМ в 1999, когда МЮ выиграл требл.

Месси не должен был получать ЗМ за один выигранный чемпионат? Роналдиньо получил в 2005 году. И так далее.

ЗМ дается не за награды, а за индивидуальную игру, а потом смотрят на трофеи и статистику. Роналду вообще не выиграл ни одного трофея, но взял ЗМ, а Рибери с треблом пролетел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ BaldFraud
За ЧМ, который прошел в 22-м году Месси. И за сезон, который прошел наполовину в 22-м году, Холланду. И ведь награждают не в январе, что было бы логичнее в таких случаях, как с Месси. А ведь еще я помню, что в какой-то год лучший гол был забит тоже в предыдущем году. И Салах тоже выиграл Пушкаша за какой-то обычный гол, но ему дали, просто потому что хорошо провел год, но больше наград ему не оставалось. Короче, кто вообще серьезно воспринимает все эти индивидуальные награды в спорте и кино?
https://twitter.com/__Nnamdi_/status/1718874983332516124?t=rRb_93YQi9lrvCEk_bzbyA&s=19
Специально для фанатов роналду, что потерпел крах на ЧМ и в МЮ.
Никто в этом, кроме него самого не виноват.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
Ответ BaldFraud
За ЧМ, который прошел в 22-м году Месси. И за сезон, который прошел наполовину в 22-м году, Холланду. И ведь награждают не в январе, что было бы логичнее в таких случаях, как с Месси. А ведь еще я помню, что в какой-то год лучший гол был забит тоже в предыдущем году. И Салах тоже выиграл Пушкаша за какой-то обычный гол, но ему дали, просто потому что хорошо провел год, но больше наград ему не оставалось. Короче, кто вообще серьезно воспринимает все эти индивидуальные награды в спорте и кино?
если бы ЧМ 2022 прошел летом 2022 то Месси забрал бы ЗМ 2022
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий