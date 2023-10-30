«Если выиграет Холанд, то это будет справедливо». Пеп Гвардиола о вручении Золотого мяча

Пепу Гвардиоле сложно назвать фаворита в борьбе за Золотой мяч, учитывая, что он тренирует Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» и всегда был близок с Лионелем Месси.

«Золотой мяч? Я очень привязан и к Месси, и к Холанду. Если Месси выиграет, это будет справедливой победой из-за чемпионата мира, а если победит Холанд, это будет справедливо по отношению к сезону, который он провел. Будет правильным вручить две награды в этом году, они оба заслуживают победы», — сказал Гвардиола.

Ожидается, что Месси получит эту награду сегодня вечером после триумфа на чемпионате мира в декабре прошлого года. Многочисленные источники подтверждают, что Лео уже сообщили, что он выиграл свой восьмой Золотой мяч.

Тем не менее, Холанд также провел великолепный сезон и мог претендовать на трофей, если бы не победа Аргентины в Катаре. Норвежец забил 54 гола и помог «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.