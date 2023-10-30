«Если выиграет Холанд, то это будет справедливо». Пеп Гвардиола о вручении Золотого мяча
Пепу Гвардиоле сложно назвать фаворита в борьбе за Золотой мяч, учитывая, что он тренирует Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» и всегда был близок с Лионелем Месси.
«Золотой мяч? Я очень привязан и к Месси, и к Холанду. Если Месси выиграет, это будет справедливой победой из-за чемпионата мира, а если победит Холанд, это будет справедливо по отношению к сезону, который он провел. Будет правильным вручить две награды в этом году, они оба заслуживают победы», — сказал Гвардиола.
Ожидается, что Месси получит эту награду сегодня вечером после триумфа на чемпионате мира в декабре прошлого года. Многочисленные источники подтверждают, что Лео уже сообщили, что он выиграл свой восьмой Золотой мяч.
Тем не менее, Холанд также провел великолепный сезон и мог претендовать на трофей, если бы не победа Аргентины в Катаре. Норвежец забил 54 гола и помог «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.
Спортс как всегда, все ради юзеров, что дальше заголовка не читают.
Вообщем я запутался в этом невероятно «честном» трофее, Ван Дейк кстати мог бы и ЧМ выиграть или хотя бы 50+ голов апнуть, но там вроде Копа решает.
Думаю 10й мяч ЗМ можно за МЛС дать. Сейчас же говорят «на статистику не смотри»
То смотри, то не смотри.. Хотя бы правила ввели, споров бы не было
Вам больно и обидно.
Месси не должен был получить ЗМ за Копу? Ривалдо и Роналдо получали. К тому же, Ривалдо получил ЗМ в 1999, когда МЮ выиграл требл.
Месси не должен был получать ЗМ за один выигранный чемпионат? Роналдиньо получил в 2005 году. И так далее.
ЗМ дается не за награды, а за индивидуальную игру, а потом смотрят на трофеи и статистику. Роналду вообще не выиграл ни одного трофея, но взял ЗМ, а Рибери с треблом пролетел.
Специально для фанатов роналду, что потерпел крах на ЧМ и в МЮ.
Никто в этом, кроме него самого не виноват.