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«Дайте тренеру работать»: Гвардиола уверен, что в этом сезоне «Юнайтед» добьется успеха

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После 9-ти матчей в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице.

В 10-м туре Тен Хагу, которого не перестают критиковать, предстоит встреча с грозным «Ман Сити» Гвардиолы.

Пеп, однако, призывает общественность проявить терпение к голландцу и дать ему возможность спокойно делать свою работу.

На пресс-конференции перед дерби Манчестера Гвардиолу попросили оценить результаты команды Тен Хага в этом сезоне АПЛ:

«Девять игр! Всего девять! «Юнайтед» способен выиграть четыре, пять, шесть матчей подряд. Когда они это сделают, они будут на вершине. Они будут там. Но потребуется время. Дайте тренеру спокойно выполнять свою работу. «Манчестер Юнайтед», когда что-то происходит, каждый раз находится в центре внимания».

В трех последних матчах «красные дьяволы» одержали победу. Команде удалось справиться с «Брентфордом» и «Шеффилдом» в АПЛ, а в Лиге чемпионов «дьяволы» обыграли «Копенгаген».

«Сити» к матчу с «Юнайтед» подходит, расположившись на третьей строчке. От «Тоттенхэма», который пока является лидером чемпионата, «горожан» отделяют пять очков, но у подопечных Гвардиолы есть еще один матч в запасе.

Кто одержит победу в манчестерском дерби?

5 комментариев

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Axs Men
Он уже показал на что способен, время у него было. Нужно искать другого.
Вон пример Тоттенхем, нашёл хорошего тренера, теперь и игра глаз радует и результаты шикарные. Хотя ушёл супер форвард, через которого столько лет играли. Я был уверен что провалятся
+4
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Джон Харпер
Слушайте, Тен Хааг несмотря на все свое нытье, в МЮ доказал,что как потрошитель бюджета он хорош.
+3
0
+3
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ArnoNeputevy
Шарлатан шарлатану глаз не выклюет.
+2
0
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CyberUnited
Ответ Axs Men
Он уже показал на что способен, время у него было. Нужно искать другого. Вон пример Тоттенхем, нашёл хорошего тренера, теперь и игра глаз радует и результаты шикарные. Хотя ушёл супер форвард, через которого столько лет играли. Я был уверен что провалятся
Давай ты будешь за своей командой следить, а у Тен Хага ещё время до конца следующего сезона.
0
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0
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