Тен Хаг ответил на критику Каррагера. Джейми считает, что при голландце «Юнайтед» деградирует

Джейми Каррагер в своей колонке для The Telegraph раскритиковал работу Тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Экс-защитник «Ливерпуля» считает, что при голландском специалисте «красные дьяволы» не развиваются:

«Несмотря на три победы подряд, футбол у команды устаревший, и заметны симптомы регресса. Не хватает стиля и размаха <...>.

Никто не требовал от Тен Хага создать команду для завоевания титула за один или даже два года, но было разумно предположить, что состав «Манчестер Юнайтед» будет явно отличаться от того, что было при Сульшере и Моуринью. Самое ужасное то, что это не так. Их план игры практически идентичен».

На пресс-конференции перед матчем с «Сити» журналисты попросили Тен Хага прокомментировать мнение Каррагера. Ответ голландца передает Daily Express:

«При владении мячом мы должны играть лучше. Есть причины, почему этого не происходит, вдаваться в подробности я бы не хотел, но это заметно каждому. Также есть определенные факты, [с Каррагером] я не согласен. Мы стали намного лучше.

В АПЛ мы лучшие по возвращению мяча на высоких позициях. Также мы лучше всех возвращаем мяч в центре поля, у нас очень хороший прессинг. Так что в том, что он [Каррагер] говорит, нет правды».

Согласны ли вы с критикой Джейми? Как вам ответ Тен Хага?