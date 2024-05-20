«Манчестер Сити» отмечал чемпионство до 5 утра – не все смогли покинуть бар самостоятельно 🏆🍾
Джек Грилиш весело отметил чемпионство «Манчестер Сити», покинув бар в 5 утра с посторонней помощью.
Команда Пепа Гвардиолы отпраздновала четвертое чемпионство в АПЛ подряд в роскошном баре Fenix в Манчестере.
Любитель вечеринок Грилиш поделился видео из зала, покинуть который он смоги только с посторонней помощью.
Во время вечеринки определенно было потрачено немало денег, поскольку было замечено, что некоторые игроки уходили с дорогими напитками.
Вратарь Эдерсон был сфотографирован утром после вечеринки с бутылкой красного вина Тиганелло стоимостью 1280 фунтов стерлингов.