«Манчестер Сити» отмечал чемпионство до 5 утра – не все смогли покинуть бар самостоятельно 🏆🍾

Джек Грилиш весело отметил чемпионство «Манчестер Сити», покинув бар в 5 утра с посторонней помощью.

Команда Пепа Гвардиолы отпраздновала четвертое чемпионство в АПЛ подряд в роскошном баре Fenix в Манчестере.

Любитель вечеринок Грилиш поделился видео из зала, покинуть который он смоги только с посторонней помощью.

Во время вечеринки определенно было потрачено немало денег, поскольку было замечено, что некоторые игроки уходили с дорогими напитками.

Вратарь Эдерсон был сфотографирован утром после вечеринки с бутылкой красного вина Тиганелло стоимостью 1280 фунтов стерлингов.