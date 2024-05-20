Салиба – первый игрок «Арсенала» за 34 года, сыгравший все минуты в АПЛ. Лондонцы пропустили всего 29 мячей

Сезон АПЛ завершен. «Арсенал» – второй, отстав от «Сити» на два очка.

Одним из самых ярких игроков в составе лондонцев стал Вильям Салиба, который внес огромный вклад в очень успешный сезон. Одно из весомых достижений – наименьшее количество пропущенных мячей (29).

Француз не просто сыграл во всех 38 турах – он отыграл каждую минуту. Центральный защитник стал первым игроком «Арсенала», сыгравшим каждую минуту в сезоне со времен Ли Диксона в кампании-1989/90.