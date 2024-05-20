Серия А доверяет своим, а в АПЛ – одни легионеры. В какой из топ-лиг больше доморощенных тренеров?

Пользователь Reddit вооружился Википедией и Transfermarkt, чтобы создать удобный график количества местных тренеров, которым доверяют рулить клубами четырех топ-лиг Европы. За отрезок он взял последние десять сезонов, а количество подобных специалистов считал по состоянию на старт сезона.

Последний момент особенно важен, так как некоторые клубы за год меняют нескольких главных тренеров и учитывать каждую такую перестановку было бы усложнением для всех подсчетов.

Если брать нынешний сезон, то по состоянию на его старт в командах АПЛ работало всего четыре англичанина (Ходжсон, Дайч, Хау и Уайлдер), в Бундеслиге − тринадцать немцев, в Ла Лиге − пятнадцать испанцев, а в Серии А − семнадцать итальянцев.

Итальянская лига за последние десять лет всего раз уступила первенство по количеству местных специалистов: в сезоне-2019/20 в Ла Лиге работало аж 17 испанцев. В том же сезоне в АПЛ был запрос на тренеров-англичан − целых девять штук, но потом их количество пошло на убыль.

А какую другую интересную динамику заметили вы? Пишите в комментариях.