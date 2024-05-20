Считаем деньги английских клубов. Кто сколько заработал согласно местам, занятым в АПЛ?
Взяли калькуляторы.
Британский ресурс The Star подсчитал, сколько получили клубы АПЛ финансов в зависимости от того, какое место они заняли в таблице по итогам сезона-2023/2024. Получилась следующая таблица от первой и до последней команды.
Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» и за это «горожане» получат 62,3 млн фунтов. У второго «Арсенала» на 3,2 млн меньше − 59,1 млн, а у третьего «Ливерпуля» еще на 3,1 меньше, чем у «канониров» − 56 млн.
Кажется, что вылетевшие в Чемпионшип клубы сильно обделили, однако кроме тех средств, которые получат команды за места, на их счет зачислят финансы от телевизионных прав (около 80 млн фунтов каждой), а также некоторые другие суммы за вместимость стадиона и количество матчей, которые демонстрировались по ТВ.
Так выглядят клубные выплаты АПЛ в зависимости от занятого места:
1. «Манчестер Сити» − 62,3 млн фунтов
2. «Арсенал» − 59,1 млн фунтов
3. «Ливерпуль» − 56 млн фунтов
4. «Астон Вилла» − 52,9 млн фунтов
5. «Тоттенхэм» − 49,9 млн фунтов
6. «Челси» − 46,7 млн фунтов
7. «Ньюкасл» − 43,6 млн фунтов
8. «Манчестер Юнайтед» − 40,5 млн фунтов
9. «Вест Хэм» − 37,4 млн фунтов
10. «Кристал Пэлас» − 34,3 млн фунтов
11. «Брайтон» − 31,1 млн фунтов
12. «Борнмут» − 28 млн фунтов
13. «Фулхэм» − 24,9 млн фунтов
14. «Вулверхэмптон» − 21,8 млн фунтов
15. «Эвертон» − 18,6 млн фунтов
16. «Брентфорд» − 15,6 млн фунтов
17. «Ноттингем Форест» − 12,4 млн фунтов
18. «Лутон» − 9,4 млн фунтов
19. «Бернли» − 6,2 млн фунтов
20. «Шеффилд Юнайтед» − 3,1 млн фунтов