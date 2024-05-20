Считаем деньги английских клубов. Кто сколько заработал согласно местам, занятым в АПЛ?

Взяли калькуляторы.

Британский ресурс The Star подсчитал, сколько получили клубы АПЛ финансов в зависимости от того, какое место они заняли в таблице по итогам сезона-2023/2024. Получилась следующая таблица от первой и до последней команды.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» и за это «горожане» получат 62,3 млн фунтов. У второго «Арсенала» на 3,2 млн меньше − 59,1 млн, а у третьего «Ливерпуля» еще на 3,1 меньше, чем у «канониров» − 56 млн.

Кажется, что вылетевшие в Чемпионшип клубы сильно обделили, однако кроме тех средств, которые получат команды за места, на их счет зачислят финансы от телевизионных прав (около 80 млн фунтов каждой), а также некоторые другие суммы за вместимость стадиона и количество матчей, которые демонстрировались по ТВ.

Так выглядят клубные выплаты АПЛ в зависимости от занятого места:

1. «Манчестер Сити» − 62,3 млн фунтов

2. «Арсенал» − 59,1 млн фунтов

3. «Ливерпуль» − 56 млн фунтов

4. «Астон Вилла» − 52,9 млн фунтов

5. «Тоттенхэм» − 49,9 млн фунтов

6. «Челси» − 46,7 млн фунтов

7. «Ньюкасл» − 43,6 млн фунтов

8. «Манчестер Юнайтед» − 40,5 млн фунтов

9. «Вест Хэм» − 37,4 млн фунтов

10. «Кристал Пэлас» − 34,3 млн фунтов

11. «Брайтон» − 31,1 млн фунтов

12. «Борнмут» − 28 млн фунтов

13. «Фулхэм» − 24,9 млн фунтов

14. «Вулверхэмптон» − 21,8 млн фунтов

15. «Эвертон» − 18,6 млн фунтов

16. «Брентфорд» − 15,6 млн фунтов

17. «Ноттингем Форест» − 12,4 млн фунтов

18. «Лутон» − 9,4 млн фунтов

19. «Бернли» − 6,2 млн фунтов

20. «Шеффилд Юнайтед» − 3,1 млн фунтов