Внезапно.

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате, но по итогу провел концовку хуже, чем «Сити». Итого команда Артеты отстала от команды Гвардиолы на пять очков. Легенда «Юнайтед» Гари Невилл считает, что в этом сезоне «канониры» смогут добиться большего.

Он считает, что Микель Артета сможет привести «Арсенал» к первому титулу со времен «Непобедимых» − сезона-2003/04.

«Я считаю, что «Арсенал» может в этом сезоне стать обладателем титула, что для меня видится амбициозным прогнозом, − заявил он в эфире Sky Sports перед лондонским дерби. − Я чувствую, что в них что-то есть. Они перестали пропускать голы, по их воротам было нанесено всего десять ударов».

В начале сезона на программе Overlap Невилл сделал такой же прогноз, но подкорректировал заявление, выделив жирным шрифтом следующее утверждение: «Только из-за того, что «Арсенал» подписал троих игроков и не выиграл четвертый титул, я выбираю их, а «Сити» назову вторым. Думаю, что «Арсенал» сможет их обыграть».

Гари Невилл известен своей критикой «Арсенала» и в прошлом сезоне, даже когда «канониры» лидировали в чемпионате, легенда «МЮ» отказывал им в претензиях на титул. Защитник считал, что «Сити» выиграет АПЛ и был прав. Пока не ясно, что же заставило Невилла поверить в Артету, причем выдать авансы так рано − после первых туров.