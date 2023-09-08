Де Брюйне попросили выбрать между Роналду и Месси. Ответ бельгийца может удивить
Хоть и выглядит предсказуемым.
Кевин Де Брюйне − один из величайших игроков своего поколения. Хавбек «Сити» дал простое объяснение, почему ему удобнее было бы играть с одним великим игроком, а не другим.
Бельгиец сталкивался на поле и с Криштиану Роналду, и с Месси, причем делал этот как на клубном уровне, так и на международном. Де Брюйне признался, что ему бы больше понравилось играть с португальцем, а не аргентинцем.
«Я бы, наверное, выбрал Роналду, потому что он более типичный форвард. Месси все же больше плеймейкер. Я − плеймейкер, мне нужен тот, кто будет забивать».
Де Брюйне очень нравится, когда у него есть возможность играть в центре поля. Вместе с Холандом он создавал в прошлом сезоне хаос, что помогло норвежцу в дебютном сезоне отличиться 52 раза.
Месси и Роналду доминируют в футболе уже более 15 лет: оба забили невероятное количество голов, завоевали 79 трофеев и 12 «Золотых мячей». Португалец отправился в Саудовскую Аравию, а аргентинец сделал выбор в пользу США и МЛС.
https://youtu.be/1cLjwIv-cB4?si=j2Zzao1Bb9amj-20