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Де Брюйне попросили выбрать между Роналду и Месси. Ответ бельгийца может удивить

Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Хоть и выглядит предсказуемым.

Кевин Де Брюйне − один из величайших игроков своего поколения. Хавбек «Сити» дал простое объяснение, почему ему удобнее было бы играть с одним великим игроком, а не другим.

Бельгиец сталкивался на поле и с Криштиану Роналду, и с Месси, причем делал этот как на клубном уровне, так и на международном. Де Брюйне признался, что ему бы больше понравилось играть с португальцем, а не аргентинцем.

«Я бы, наверное, выбрал Роналду, потому что он более типичный форвард. Месси все же больше плеймейкер. Я − плеймейкер, мне нужен тот, кто будет забивать».

Де Брюйне очень нравится, когда у него есть возможность играть в центре поля. Вместе с Холандом он создавал в прошлом сезоне хаос, что помогло норвежцу в дебютном сезоне отличиться 52 раза.

Месси и Роналду доминируют в футболе уже более 15 лет: оба забили невероятное количество голов, завоевали 79 трофеев и 12 «Золотых мячей». Португалец отправился в Саудовскую Аравию, а аргентинец сделал выбор в пользу США и МЛС.

3 комментария

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Key'Dzhin
Вот вот, Месси плеймейкер, но забивает как Роналду, в этом разница их функционала и футбольных навыков)
+5
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Unwar25
Да Брюйне сказал: Месси такой же гений, как и я, но в партнерах мне нужен обычный Замыкалду для моих феноменальных ассистов.
+5
-2
+3
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Алибек Багаутдинов
В этом опросе КДБ выбрал Месси, не в качестве партнера, а в целом как игрока.

https://youtu.be/1cLjwIv-cB4?si=j2Zzao1Bb9amj-20
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