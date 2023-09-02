«Для меня лучше, когда он слева». Салиба рассказал, почему Рэшфорд так хорош
Против него трудно играть.
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассказал, что против Эрлинга Холанда играть сложнее, чем против Маркуса Рэшфорда, хотя и похвалил нападающего «Юнайтед».
На вопрос, как он оценивает Холанда, Рэшфорда и Александра Исака, Салиба сказал Sky Sports: «Я бы, наверное, сказал: «Холанд, на втором месте Рэшфорд, а затем Исак, я никогда не играл против него, но я видел его, и он хорош.
Рэшфорд очень хорош. Техника, скорость. Против него сложно играть.
Для меня он лучше, когда он слева, потому что тогда это задача Бена Уайта, а не моя. Как форвард он тоже очень хорош, потому что он очень быстр и часто делает забегания, так что против него трудно играть».
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