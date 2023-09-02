Против него трудно играть.

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассказал, что против Эрлинга Холанда играть сложнее, чем против Маркуса Рэшфорда, хотя и похвалил нападающего «Юнайтед».

На вопрос, как он оценивает Холанда, Рэшфорда и Александра Исака, Салиба сказал Sky Sports: «Я бы, наверное, сказал: «Холанд, на втором месте Рэшфорд, а затем Исак, я никогда не играл против него, но я видел его, и он хорош.

Рэшфорд очень хорош. Техника, скорость. Против него сложно играть.

Для меня он лучше, когда он слева, потому что тогда это задача Бена Уайта, а не моя. Как форвард он тоже очень хорош, потому что он очень быстр и часто делает забегания, так что против него трудно играть».