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«Для меня лучше, когда он слева». Салиба рассказал, почему Рэшфорд так хорош

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Против него трудно играть.

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассказал, что против Эрлинга Холанда играть сложнее, чем против Маркуса Рэшфорда, хотя и похвалил нападающего «Юнайтед».

На вопрос, как он оценивает Холанда, Рэшфорда и Александра Исака, Салиба сказал Sky Sports: «Я бы, наверное, сказал: «Холанд, на втором месте Рэшфорд, а затем Исак, я никогда не играл против него, но я видел его, и он хорош.

Рэшфорд очень хорош. Техника, скорость. Против него сложно играть.

Для меня он лучше, когда он слева, потому что тогда это задача Бена Уайта, а не моя. Как форвард он тоже очень хорош, потому что он очень быстр и часто делает забегания, так что против него трудно играть».

Stretford Paddock on X: "Arsenal fans are talking up Saliba as being the best centre back in the world. Marcus Rashford has already destroyed that narrative. #MUFC https://t.co/GksEVJsvon" / X

4 комментария

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Чёрный тюльпан
Да какая там техника? Он прямолинейно летит на толпу, пытаясь со своими габаритами проскочить через всех, будто это какой-то Джовинко или Итурбе, а не Рашфорд, но по классике пускает жидкого. Маркус - это игрок пространства, как и Мбаппе, Коло-Муани и пр. бегунки. Если соперник играет с высоко поднятой обороной, то у них есть шанс убежать, когда условно после углового партнёр по команде запустит дальней передачей мяч вперёд, не более того. На позиции форварда Рашфорд максимально беззубый и особой угрозы не создаёт сопернику, потому что он не умеет играть в штрафной, бороться и цепляться за мячи. Марсьяль в принципе такой же, пытается спиной к воротам мяч получать, а дальше двигается в сторону своих ворот, потому что его выжимают туда, но правда у француза есть козырь - техника. Он реально может навозить защитников на носовом платке, что получается у того же депутата крайне редко.
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Руслан Батыров
Ответ Чёрный тюльпан
Да какая там техника? Он прямолинейно летит на толпу, пытаясь со своими габаритами проскочить через всех, будто это какой-то Джовинко или Итурбе, а не Рашфорд, но по классике пускает жидкого. Маркус - это игрок пространства, как и Мбаппе, Коло-Муани и пр. бегунки. Если соперник играет с высоко поднятой обороной, то у них есть шанс убежать, когда условно после углового партнёр по команде запустит дальней передачей мяч вперёд, не более того. На позиции форварда Рашфорд максимально беззубый и особой угрозы не создаёт сопернику, потому что он не умеет играть в штрафной, бороться и цепляться за мячи. Марсьяль в принципе такой же, пытается спиной к воротам мяч получать, а дальше двигается в сторону своих ворот, потому что его выжимают туда, но правда у француза есть козырь - техника. Он реально может навозить защитников на носовом платке, что получается у того же депутата крайне редко.
Количество голов Решфорда прямо говорит о его беззубости )))
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Chuha-Motibg
Ответ Руслан Батыров
Количество голов Решфорда прямо говорит о его беззубости )))
Так его голы следствие рывков на открытом пространстве. Если Рэшфорд летит в штрафную на скорости то шанс велик что он забьет. В прошлом сезоне во второй половине вся игра МЮ была: вымани сопернику на свою половину поля, отдай Бруну, тот отправляет в прорыв Рэшфорда. Но когда он получает мяч в ноги и против него есть защитник, Рэшфорд зачастую ничего не может сделать.
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Руслан Батыров
Ответ Chuha-Motibg
Так его голы следствие рывков на открытом пространстве. Если Рэшфорд летит в штрафную на скорости то шанс велик что он забьет. В прошлом сезоне во второй половине вся игра МЮ была: вымани сопернику на свою половину поля, отдай Бруну, тот отправляет в прорыв Рэшфорда. Но когда он получает мяч в ноги и против него есть защитник, Рэшфорд зачастую ничего не может сделать.
Ну головой тоже забивал , сам себе тоже моменты создавал . А так согласен , что есть , то есть , скорость высокая , он её и успользует. Индивидуальных действий ему не хватает, согласен. Но и забивать на контрактах в зелом у МЮ получается лучше , что поделать , он играет в МЮ.
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