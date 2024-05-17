Бакаев интересен клубам Катара и ОАЭ. «Зенит» может вернуть хавбека (Metaratings)
К Зелимхану Бакаеву проявляют интерес клубы из Катара и ОАЭ.
27-летний полузащитник «Зенита» выступает на правах аренды за «Аль-Вахду».
По информации Metaratings, интересующиеся игроком клубы не настроены его выкупать. Также игрока пока не намерена выкупать и «Аль-Вахда», но будет стараться продлить аренду. «Зенит» же может отказаться от дальнейшего пребывания Бакаева в аренде из-за малого количества россиян в заявке.
Бакаев перешел в «Аль-Вахду» в сентябре 2023 года. В составе клуба из ОАЭ россиянин провел 22 матча, отметившись голом и тремя результативными передачами. По итогам сезона Бакаев вместе с командой стал обладателем Кубка Лиги ОАЭ.
Очень слабый уровень игры.
Зато Промес у него не потолок)))