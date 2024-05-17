Бакаев интересен клубам Катара и ОАЭ. «Зенит» может вернуть хавбека (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Катар высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

К Зелимхану Бакаеву проявляют интерес клубы из Катара и ОАЭ.

27-летний полузащитник «Зенита» выступает на правах аренды за «Аль-Вахду».

По информации Metaratings, интересующиеся игроком клубы не настроены его выкупать. Также игрока пока не намерена выкупать и «Аль-Вахда», но будет стараться продлить аренду. «Зенит» же может отказаться от дальнейшего пребывания Бакаева в аренде из-за малого количества россиян в заявке.

Бакаев перешел в «Аль-Вахду» в сентябре 2023 года. В составе клуба из ОАЭ россиянин провел 22 матча, отметившись голом и тремя результативными передачами. По итогам сезона Бакаев вместе с командой стал обладателем Кубка Лиги ОАЭ.

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4 комментария
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Даже в лиге верблюдов за 22 матча 1+3 у человека.
Очень слабый уровень игры.
Зато Промес у него не потолок)))
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Они не знают, что он русский, думаю в Зените будут рады скинуть финансовый балласт...
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