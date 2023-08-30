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😲 А вот и сборная года АПЛ! Без «Ливерпуля» и «Юнайтед», но с полным доминированием «Арсенала» и «Сити»

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Новый сезон АПЛ уже начался, а память о старом все еще не отпускает.

Виной тому и профессиональная футбольная ассоциация Англии, которая решила объявить команду года АПЛ.

Больших сюрпризов в ней нет: пять игроков из «Манчестер Сити» и четыре из «Арсенала». По одному футболисту «делегировали» «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Кто бы мог подумать год назад, что «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не будут представлены в этом списке?

В глаза бросается отсутствие Бернарду и Маркуса Рэшфорда, впрочем... вместо кого?

А что будет еще через год?

2 комментария

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Футбольный экспертъ
Рубен Диаш под сомнением, Аканджи провел больше матчей, и Аке был как минимум не хуже
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