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🥰🌸 Найдена самая очаровательная фанатка «Сити». После матча в Токио Эдерсон пообщался с крошечной поклонницей

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Даже ударили друг другу в кулачки.

Европейские топ-клубы разъехались по всему миру, чтобы порадовать своих иностранных фанатов во время предсезонки.

Направлениями «Сити» стали Япония и Корея, где у обладателей требла было запланировано три матча: с «Йокогама Ф. Маринос», «Баварией» и «Атлетико». Свою первую встречу «горожане» выиграли со счетом 5:3, а после смогли закрепить свой успех в Токио победой (2:1) над чемпионами Германии.

 

После финального свистка игроки направились к своим японским поклонникам, чтобы подарить футболки и раздать автографы. И Эдерсону повезло пообщаться с, пожалуй, самой очаровательной болельщицей на свете.

Официальный аккаунт «Сити» поделился милым видео, на котором голкипер подписывает мячик для крошечной фанатки в футболке «горожан».

Бразилец не только оставил малышке на память автограф, но и, трогательно потрепав ее по щеке, ударил ей в кулачок.

Кроха, кажется, немного растерялась, но это видео наверняка займет почетное место в архиве ее семьи 

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