Игроки «Фиорентины» плакали после поражения в финале ЛК. Фанаты бросали кресла на поле и кричали: «Уважайте нашу футболку!»

Фанаты «Фиорентины» были в гневе после поражения в финале Лиги конференций.

В финальном матче турнира в Афинах «Фиорентина» уступила «Олимпиакосу» (0:1), пропустив гол в дополнительное время.

После матча игроки «Фиорентины» не сдержали слез, подойдя к гостевому сектору на стадионе. Фанаты кричали: «Уважайте нашу футболку!», а также выламывали сиденья стадиона и бросали их на поле.

Команда Винченцо Итальяно проиграла в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В предыдущем розыгрыше «Фиорентина» проиграла титул «Вест Хэму».