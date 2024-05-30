Игроки «Фиорентины» плакали после поражения в финале ЛК. Фанаты бросали кресла на поле и кричали: «Уважайте нашу футболку!»

Теги Фиорентина серия А Италия болельщики Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

Фанаты «Фиорентины» были в гневе после поражения в финале Лиги конференций.

В финальном матче турнира в Афинах «Фиорентина» уступила «Олимпиакосу» (0:1), пропустив гол в дополнительное время.

После матча игроки «Фиорентины» не сдержали слез, подойдя к гостевому сектору на стадионе. Фанаты кричали: «Уважайте нашу футболку!», а также выламывали сиденья стадиона и бросали их на поле.

Команда Винченцо Итальяно проиграла в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В предыдущем розыгрыше «Фиорентина» проиграла титул «Вест Хэму».

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21 комментарий
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"Верните Кокоринью!" - повторяли фанаты
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Ответ kaka10
"Верните Кокоринью!" - повторяли фанаты
"За себя и за Сашку" - кричали фанаты
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А все потому что талисмана лишили команду. Пока Кокорина не будет, век воли не видать😄😄😄😄😄
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Надо в третий раз выходить и выигрывать
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Бедная Фиорентина... Могу лишь посочувствовать. Это как аналог Тоттенхема и Динамо в Италии...
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Прослеживается связь с Кокориным
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Бросили легенду Алессандро Дель Коко, теперь не видать им трофеев
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Фанаты клоуны
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Со второй попытки можно было и выиграть.
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Состав у них не слабее Лацио и Ромы,а плетутся девятыми и два обсера в ЛК ,зато тренирует зрелищный,атакующий тренер Итальяно аля де Дзерби,как многие тут говорят вот Итальяно тренер бла бла
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Ответ kaka10
"Верните Кокоринью!" - повторяли фанаты
Не удивительно что фанаты фиалок любят и с теплотой вспоминают времена Кокорина в клубе. С ним не проиграли ни одного финала!
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Ответ hiper26
И Адриана Муту. Быстро бы нашли общий язык, что на поле, что за его пределами.
Нашли бы общий нос
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Ответ kaka10
"Верните Кокоринью!" - повторяли фанаты
И Адриана Муту. Быстро бы нашли общий язык, что на поле, что за его пределами.
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Стулья, говорите, бросали?
Можно вывезти Фиорентину из Кокорина, а Кокорина из Фиорентины не вывести никогда :)
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Они кричали——САША——ты видишь!!!!!!!!
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Почему "фанаты" требуют уважать их футболку, при этом не уважая хозяев финала и стадион, на котором они играли?
с каждого бы, кто стулья выламывал, взыскать компенсацию, осатанели от безнаказанности походу
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Должно было быть всё наоборот... )
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На пляжах 🏖️ КИПРА потеряли талисман.
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Может чуть не по теме - но что это за игрушечная эмблема клуба? Не, ну серьёзно?
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Это вам за Коко !
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