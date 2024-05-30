Игроки «Фиорентины» плакали после поражения в финале ЛК. Фанаты бросали кресла на поле и кричали: «Уважайте нашу футболку!»
Фанаты «Фиорентины» были в гневе после поражения в финале Лиги конференций.
В финальном матче турнира в Афинах «Фиорентина» уступила «Олимпиакосу» (0:1), пропустив гол в дополнительное время.
После матча игроки «Фиорентины» не сдержали слез, подойдя к гостевому сектору на стадионе. Фанаты кричали: «Уважайте нашу футболку!», а также выламывали сиденья стадиона и бросали их на поле.
Команда Винченцо Итальяно проиграла в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В предыдущем розыгрыше «Фиорентина» проиграла титул «Вест Хэму».
Можно вывезти Фиорентину из Кокорина, а Кокорина из Фиорентины не вывести никогда :)
с каждого бы, кто стулья выламывал, взыскать компенсацию, осатанели от безнаказанности походу