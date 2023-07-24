По информации Guardian, «Манчестер Юнайтед» хочет возобновить переговоры о приобретении нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Красные дьяволы снова вернулись к кандидатуре футболиста, узнав, что он не будет продлевать контракт с лондонским клубом.

Помешать трансферу может только финансовый вопрос - шпоры не хотят расставаться с футболистом менее, чем за £100 млн.

В трансфере Кейна заинтересован Эрик тен Хаг. Он обсуждает этот вопрос с руководством уже больше полугода.

Однако ожидается, что манкунианцы столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии», которая уже делала предложение шпорам на сумму £70 млн.