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🚨 «Манчестер Юнайтед» возобновляет переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна. Это заслуга самого англичанина

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По информации Guardian, «Манчестер Юнайтед» хочет возобновить переговоры о приобретении нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Красные дьяволы снова вернулись к кандидатуре футболиста, узнав, что он не будет продлевать контракт с лондонским клубом.

Помешать трансферу может только финансовый вопрос - шпоры не хотят расставаться с футболистом менее, чем за £100 млн.

В трансфере Кейна заинтересован Эрик тен Хаг. Он обсуждает этот вопрос с руководством уже больше полугода.

Однако ожидается, что манкунианцы столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии», которая уже делала предложение шпорам на сумму £70 млн.

2 комментария

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Школьник Спарты
Срочно покупать Кейна. Нападающий очень нужен
+2
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Mansur Erjanov
издание называется!
По английски пожалуйста
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