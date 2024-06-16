Воспитанник «Реала» Аррибас помог спасти тонущую пару на Мальдивах. Он увидел пострадавших из бассейна в своем номере

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Альмерия Серхио Аррибас Футбол

Серхио Аррибас во время отпуска помог спасти тонущую пару туристов.

Как передает Marca, инцидент произошел на Мальдивах, где воспитанник «Реала», выступающий за «Альмерию», находится в отпуске вместе со своей девушкой. В момент происшествия Аррибас находился в бассейне в своем номере отеля и, увидев тонущую пару, прыгнул в море. Услышав крики о помощи, к футболисту присоединились еще несколько человек – пострадавших в итоге удалось спасти.

7 комментариев
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Чисто по человечески Молодец, а кто он и чей Воспитанник это уже второстепенный вопрос
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Ответ Leon Petov
Браво👏 в Реале учат быть достойными людьми
Именно в Реале? Был бы из Барсы отвернулся бы. Из Атлетико - помог бы утонуть.
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Ну чувак крут. А я на море и не был ни разу, потому что плаваю как топор. В свое время ходил на речку в деревне но вода очень холодная даже в +30. А ехать 10 км на велике на Озернинское водохранилище лень было
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Мои друзья семейная пара 2 года назад чуть не утонули на Мальдивах. При чём по своей же глупости. Течение там очень коварное.
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Ответ Amalfitano
Мои друзья семейная пара 2 года назад чуть не утонули на Мальдивах. При чём по своей же глупости. Течение там очень коварное.
Страсти какие, держите нас в курсе.
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