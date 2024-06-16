Воспитанник «Реала» Аррибас помог спасти тонущую пару на Мальдивах. Он увидел пострадавших из бассейна в своем номере

Серхио Аррибас во время отпуска помог спасти тонущую пару туристов.

Как передает Marca, инцидент произошел на Мальдивах, где воспитанник «Реала», выступающий за «Альмерию», находится в отпуске вместе со своей девушкой. В момент происшествия Аррибас находился в бассейне в своем номере отеля и, увидев тонущую пару, прыгнул в море. Услышав крики о помощи, к футболисту присоединились еще несколько человек – пострадавших в итоге удалось спасти.