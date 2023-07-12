Судьбоносный кадр.

Харри и Кейт (в девичестве Гудленд) учились в одной школе, которую ранее оканчивал Дэвид Бекхэм. Капитан сборной Англии в 2005 году пригласил ее учеников в свою академию спорта и фитнеса в Лондоне, где и было сделано это фото.

А вот так пара выглядит сейчас.

Харри ждал аж 13 лет, прежде чем в 2017 году сделать предложение совей девушке. Случилось это после рождения у них дочери Айви Джейн. Вскоре в семье появилась еще одна девочка - Вивьен, а в конце 2020 Кейт подарила Харри сына, которого назвали Луи Гарри.

Супруга капитана сборной Англии окончила Лондонский университет искусств. Сейчас у Кейт есть сеть фитнес-клубов, в которых она иногда сама проводит занятия.