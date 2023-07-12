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Фото дня📷 Дэвид Бекхэм рядом с 12-летним Харри Кейном и... его будущей женой😱😱😱

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Судьбоносный кадр.

Харри и Кейт (в девичестве Гудленд) учились в одной школе, которую ранее оканчивал Дэвид Бекхэм. Капитан сборной Англии в 2005 году пригласил ее учеников в свою академию спорта и фитнеса в Лондоне, где и было сделано это фото.

А вот так пара выглядит сейчас.

Harry Kane's wife breaks silence and says she's 'proud' of England captain after defeat - Mirror Online

Харри ждал аж 13 лет, прежде чем в 2017 году сделать предложение совей девушке. Случилось это после рождения у них дочери Айви Джейн. Вскоре в семье появилась еще одна девочка - Вивьен, а в конце 2020 Кейт подарила Харри сына, которого назвали Луи Гарри.

Harry Kane's Wife Is Pregnant With Fourth Child | POPSUGAR Celebrity UK

Супруга капитана сборной Англии окончила Лондонский университет искусств. Сейчас у Кейт есть сеть фитнес-клубов, в которых она иногда сама проводит занятия.

Vor EM-Finale: Kate Kane schreibt emotionalen Brief an Ehemann Harry Kane

3 комментария

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DZ0
Свел больше счастливых пар, чем Лариса Гузеева
+8
0
+8
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Mr.BadGuy
Приятная девушка. не то что всякие силиконовые чудища
+2
0
+2
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Rasan
Ответ Mr.BadGuy
Приятная девушка. не то что всякие силиконовые чудища
Полностью согласен! Гораздо круче всех этих губастых уток, которые обычно у футболеров -
0
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