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Мане возвращается в Англию? Садьо загадочно ответил на вопрос британского политика о трансфере в клуб из АПЛ

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Мане покинул «Ливерпуль» в статусе легенды «красных», а вот в «Баварии» у Садьо заиграть не получилось. За Рекордмайстера сенегалец провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Серьезная травма, громкий скандал с Сане и вылет из основы команды – краткое описание сезона Мане в Мюнхене. «Бавария» выставит сенегальца на продажу в это трансферное окно, утверждает Флориан Плеттенберг.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника является возвращение в АПЛ. Садьо связывают с переходом в «Ньюкасл».

Мартин Калланан, британский политик и фанат «сорок», прямо спросил Садьо о переходе в «Ньюкасл». Чиновник в соцсетях рассказал о своей беседе с полузащитником «Баварии»:

«Нахожусь в Сенегале на конференции ИПДО. В отеле мне посчастливилось встретиться с Садьо Мане. Я не мог не спросить его о переходе в «Ньюкасл» в следующем сезоне. Садьо ответил загадочно: «Никогда не говори никогда».

Некоторые источники сообщали, что Мане может вернуться и в «Ливерпуль», но в такой сценарий верится с трудом. Также у Садьо есть предложение от саудовского «Аль-Иттифака», утверждает Sports Zone.

Хотели бы вновь увидеть сенегальца в Англии? А может, «Баварии» стоит дать Мане еще один шанс?

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