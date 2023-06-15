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Грилиш разглядел в толпе болельщика с вещью, поднимающей настроение. Похоже, мы знаем, чем будет заниматься Джек на этой неделе

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Джек Грилиш Джек Грилиш
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На прошлой неделе «Ман Сити» завершил выдающийся сезон – команда Пепа забрала Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов.

На этой неделе «Сити гуляет». Чемпионский парад прошел в понедельник, но есть сомнения, что на этом праздник закончился. Дольше всех, вероятно, будет гулять Джек Грилиш – одна из самых ярких фигур не только сезона, но и чемпионского автобуса.

Вы точно видели историческое фото с Грилишем под дождем, но это далеко не все: Джек пил, прыгал, веселился, а в какой-то момент увидел болельщика, за которого надолго зацепился взгядом.

Судя по жестам Грилиша, он увидел у болельщика что-то, что сильно поднимает настроение.

6 комментариев

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Тюменский медвежонок
Грилиш это конечно уникальный персонаж для нынешнего времени в плане футбола) вымирающий вид
+4
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+4
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Olenyuksi
Молодость и панк рок!
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MS-13
Комментарий удален модератором
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Андрей Зборовский
Smoke weed everyday
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Uf1k
Ответ MS-13
Комментарий удален модератором
тише-тише. Просто наслаждайся моментом, когда клуб из Манчестера взял требл :)
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MS-13
Ответ Uf1k
тише-тише. Просто наслаждайся моментом, когда клуб из Манчестера взял требл :)
любит: дота 2, пол: неизвестен.
ах-ха-ха
не, дядь, с такими данными это тебе надо быть потише)), а лучше вообще молчать.
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Uf1k
Ответ MS-13
любит: дота 2, пол: неизвестен. ах-ха-ха не, дядь, с такими данными это тебе надо быть потише)), а лучше вообще молчать.
ничего, главное, что твоя подписка на КП даёт абсолютное понимание
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