На прошлой неделе «Ман Сити» завершил выдающийся сезон – команда Пепа забрала Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов.

На этой неделе «Сити гуляет». Чемпионский парад прошел в понедельник, но есть сомнения, что на этом праздник закончился. Дольше всех, вероятно, будет гулять Джек Грилиш – одна из самых ярких фигур не только сезона, но и чемпионского автобуса.

Вы точно видели историческое фото с Грилишем под дождем, но это далеко не все: Джек пил, прыгал, веселился, а в какой-то момент увидел болельщика, за которого надолго зацепился взгядом.

Судя по жестам Грилиша, он увидел у болельщика что-то, что сильно поднимает настроение.