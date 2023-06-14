In English, please
Блог

«Манчестер Юнайтед»-1999 или «Манчестер Сити»-2023: выбираем лучшую английскую команду в истории🔥🔥🔥

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кубок Англии Кубок Англии
Футбол Футбол

Только они смогли сделать невозможное.

«Манчестер Сити» в этом сезоне впервые в истории смог сделать требл. Команда Пепа Гвардиолы сегодня выиграла Лигу чемпионов. До этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.

Последним английским клубом, делавшим требл, был «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Вот как выглядела та команда.

Так кто же выиграл бы в очном матче этих двух команд? Ответы, по возможности, аргументированные оставляйте в комментариях.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Мирошниченко
Нечего тут сравнивать абсолютно, это разные эпохи. Это как сравнивать сейчас Месси и Марадону. Не понимаю эту тупость вообще.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Achilles 21
сити конечно лучше,там у них футбол то получше и по сезону уверенно шли, а мю спотыкался частенько особенно по игре
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Artūras Grigas
Можно подумать что ТОЛЬКО эти два клуба брали требл. У кого то с историе не все ладно.
в англии да
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютый пон
Сказать кто бы победил трудно,так как время очень разное и футбол во время мю был другой, так что тут думать бесполезно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
как можно сравнивать между собой по силе команды с разных эпох??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
duran mars
Кто победил? затрудняюсь ответить, но борьба за чемпионство в АПЛ была бы наинтереснейшая!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theDemon
Полагаю, нынешний Сити помощнее. Но если мы говорим про АНГЛИЙСКУЮ команду, то тот МЮ был куда более английский, чем МС. Ну и самое первое - априори самое желанное!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
davidrigen@gmail.com
Манчестер Юнайтед принес в футбол очевидное,но невероятное это фергитайм...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арнай Кобентаев
Ответ Спартак Уокер
Мне кажется что Юнайтед выглядит более топово
Бро ты абсолютно прав. Это не должно казаться, оно так и есть.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Мирошниченко
Ответ Спартак Уокер
Мне кажется что Юнайтед выглядит более топово
Этот коммент нельзя оставить без плюсика))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DAVID19-91
Ответ Спартак Уокер
Мне кажется что Юнайтед выглядит более топово
Я бы сравнил Сити с МЮ во времена Роналду, с Руни, Гигзом, Скоулзом. С непроходимыми Видичем и Фердинандом и топовым Тевесом на лавке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Artūras Grigas
Иди уроки делать , особенно по истории футбола!
В англии только два манчестера брали требл. Не умничай пустослов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Artūras Grigas
Иди уроки делать , особенно по истории футбола!
он правду говорит. если ты про ливерпуль. у них не. было классического требла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ Artūras Grigas
Иди уроки делать , особенно по истории футбола!
Правильно же человек говорит, что только МЮ и Сити делали требл в Англии, о чем речь? Вам не то что уроки делать футбола, вам бы просто на Спортс чаще заходить и такие вещи бы знали, это тема последних двух месяцев точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ theDemon
Полагаю, нынешний Сити помощнее. Но если мы говорим про АНГЛИЙСКУЮ команду, то тот МЮ был куда более английский, чем МС. Ну и самое первое - априори самое желанное!
сейчас такой футбол не в моде. их бы Брайтон вынес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий