23 комментария

«Манчестер Юнайтед»-1999 или «Манчестер Сити»-2023: выбираем лучшую английскую команду в истории🔥🔥🔥
Только они смогли сделать невозможное.
«Манчестер Сити» в этом сезоне впервые в истории смог сделать требл. Команда Пепа Гвардиолы сегодня выиграла Лигу чемпионов. До этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.
Последним английским клубом, делавшим требл, был «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Вот как выглядела та команда.
Так кто же выиграл бы в очном матче этих двух команд? Ответы, по возможности, аргументированные оставляйте в комментариях.
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