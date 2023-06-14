23 комментария

Только они смогли сделать невозможное.

«Манчестер Сити» в этом сезоне впервые в истории смог сделать требл. Команда Пепа Гвардиолы сегодня выиграла Лигу чемпионов. До этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.

Последним английским клубом, делавшим требл, был «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Вот как выглядела та команда.

Так кто же выиграл бы в очном матче этих двух команд? Ответы, по возможности, аргументированные оставляйте в комментариях.