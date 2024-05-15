«Астон Вилла» в полном составе следила за матчем «Сити»-«Тоттенхэм» и бурно отпраздновала свое попадание в ЛЧ

Эрлинг Холанд вызвал бурную радость игроков «Астон Виллы», обеспечив им первое за 41 год попадание в Лигу чемпионов.

Дубль нападающего в ворота «Тоттенхэма» во вчерашнем матче практически гарантировал «Манчестер Сити» чемпионство в Премьер-лиге, а «Астон Вилле» - место в топ-4.

Игроки и их спутницы, тренерский штаб и все-все-все причастные к клубу смотрели матч «Сити» со «Шпорами» на большом экране, а после бурно праздновали свое попадание в Лигу чемпионов.

Поздравляем Эмери и его команду!