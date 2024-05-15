«Арсенал» - фаворит в гонке за подписание Шешко. «Лейпциг» хочет увеличить стоимость трансфера, переподписав контракт

По данным The Telegraph, «Арсенал» рассматривает возможность подписания форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.

«Канониры» уже связались с окружением 20-летнего словенца. Агент Шешко присутствовал на «Олд Траффорд» во время последнего матча команды.

Словенский форвард также интересен и другим клубам, но «Арсенал» считается безоговорочным фаворитом.

В настоящее время «канониры» сосредоточены на укреплении обороны. Подписание Шешко обойдется клубу в 43 миллиона фунтов стерлингов (размер отступных), поскольку «Лейпциг» планирует переподписать игрока после текущего сезона.

Ожидается, что вскоре стоимость словенца превысит 64 миллионов фунтов стерлингов.

На счету Шешко 13 голов и две передачи в 30 матчах за «Лейпциг» в этом сезоне.