💣 В АПЛ могут отменить VAR! 6 июня пройдет голосование клубов Премьер-лиги. Инициатор - «Вулверхэмптон»

Клубы Премьер-лиги через месяц проведут ежегодное собрание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об отмене системы видеопомощника судьи (VAR) с начала следующего сезона.

VAR используется в высшем английском дивизионе с 2019 года.

В сезоне-2023/24 годов было много спорных моментов и скандалов, усиливших сомнения по поводу надёжности подобной системы. Сообщается, что некоторые команды хотят отменить VAR.

Идея принадлежит «Вулверхэмптону»:

«После пяти сезонов VAR в Премьер-лиге пришло время для конструктивных и жёстких дебатов о его необходимости в будущем».

Голосование пройдет 6 июня.