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Холанд – уникум: пока вся команда праздновала чемпионство, он отправился на кухню ресторана, чтобы пожарить стейки🥩🥩🥩

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Война-войной, как говорится, а обед по расписанию.

На минувших выходных «Сити» официально оформил чемпионство в Англии, а после отправился в одно из заведений Манчестера, чтобы отпраздновать титул.

Мало того, что Холанд весьма экстравагантно прибыл на мероприятие, так и способ празднования выбрал весьма неожиданный – пока вся команда веселилась в зале, норвежец на кухне под восторженные взгляды персонала жарил стейки.

Судя по уверенным движениям, medium rare Эрлингу сделать не сложнее, чем реализовать выход один на один.

6 комментариев

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Grigoriy Kor
Мне кажется, или у этого парня характер лучше, чем у черепашки?
+16
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+16
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Mr@k
там видать подали на столы какие то брускетто прошутто, а человека мяса хочется, диета всё таки...)))
+4
-1
+3
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Furry Slipper
Ответ Yri Yrov
лучше по любому, вообще у Европейцев такой вот менталитет, помню как сборная Россия в 2015 вылетевшие от какого то турнира забыл уже, всей командой в клубе за 100 к зелёных покупали шампанское и праздновали чё то, а вы ещё смеете сравнивать себя с ними
С головой совсем плохо? Причём здесь европейцы и россияне вообще? Мбаппе не европеец? Кто кого с кем сравнивает?
+3
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+3
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Jedemdasseine
Там эта песенка Дуа Липы играет с которой видео мем про танцующего Пепа завирусился
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Jedemdasseine
Про "весьма экстравагантно прибыл на мероприятие".
Это же клубное празднование, а не событие из серии красных ковровых дорожек, к чему этот пафос бестолковый?
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