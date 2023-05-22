Холанд – уникум: пока вся команда праздновала чемпионство, он отправился на кухню ресторана, чтобы пожарить стейки🥩🥩🥩
Война-войной, как говорится, а обед по расписанию.
На минувших выходных «Сити» официально оформил чемпионство в Англии, а после отправился в одно из заведений Манчестера, чтобы отпраздновать титул.
Мало того, что Холанд весьма экстравагантно прибыл на мероприятие, так и способ празднования выбрал весьма неожиданный – пока вся команда веселилась в зале, норвежец на кухне под восторженные взгляды персонала жарил стейки.
Судя по уверенным движениям, medium rare Эрлингу сделать не сложнее, чем реализовать выход один на один.
Это же клубное празднование, а не событие из серии красных ковровых дорожек, к чему этот пафос бестолковый?