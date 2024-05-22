😨 Кто возглавит «Челси»? Фабрицио Романо раскрыл имена главных кандидатов 💥

«Челси» уволил Маурисио Почеттино и уже активно ищет нового тренера.

Фабрицио Романо поделился последней информацией.

«Томас Франк, Киран Маккенна, Энцо Мареска - внутри клуба обсуждают эти три кандидатуры. Это всё ещё открытый вопрос.

Себастиан Хенесс считается хорошим вариантом, но маловероятным.

Никаких переговоров с Компани, Тухелем, Фликом или Конте не было», - написал в соцсетях итальянский инсайдер.

Работу Франка «Брентфордом» положительно оценивают в Англии, поскольку специалист сохранил команду в АПЛ, имея самый низкий бюджет.

Маккенна вывел «Ипсвич» из Первой лиги в Премьер-лигу за два сезона.

Мареска выиграл Чемпионшип с «Лестером» в первый сезон у руля клуба.