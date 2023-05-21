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Холанд отличился даже на праздничной вечеринке по случаю чемпионства – в отличие от партнеров, вместо лимузина выбрал транспорт попроще🚍

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Никаких понтов, кроме светло-голубого костюма.

«Манчестер Сити» в минувший уикенд официально стал чемпионом Англии, в честь чего игроки закатили праздничную вечеринку, на которую все в основном прибывали по одиночке и на шикарных автомобилях.

А вот норвежец приехал в клуб на простеньком автобусе, больше напоминавшим маршрутное такси! С костюмом же норвежец скромничать не стал и был одним из самых ярких участников праздника.

13 комментариев

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United_LP
Этот спринтер стоит дороже многих авто S сегмента.
+12
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MUSA17
Бернардо рядом с заведением проходил?😂
+11
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morozilnik
Только Илкай помог своей девушке выйти из авто, подав руку и пошли вместе. Остальные девушки сами вышли, сами пошли вслед за своим мужиком. Что блин за отношения у них друг к другу???
+6
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+6
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Jedemdasseine
Если по-честному, то в таком транспорте очень часто очень серьезные люди на мероприятия катаются, потому что он просто удобнее.
+5
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+5
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Eledsul1
Ответ morozilnik
Только Илкай помог своей девушке выйти из авто, подав руку и пошли вместе. Остальные девушки сами вышли, сами пошли вслед за своим мужиком. Что блин за отношения у них друг к другу???
Тоже заметил. Может не хотят афишировать? Но вообще тупо - даже если эта девушка на одну вечеринку.
+5
0
+5
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Yri Yrov
Ответ United_LP
Этот спринтер стоит дороже многих авто S сегмента.
но не эталон гламура, не важно скок стоит, скромнее смотрится чем тот же самый дохлый лимузин
+3
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+3
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Yri Yrov
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Особенный футболист. Обойдет Мессю и Раналду по всем рекордам и уйдёт с футбола великой легендой горожан
ты же топил за Месси ты чё переобулся
+2
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da0s
Ответ United_LP
Этот спринтер стоит дороже многих авто S сегмента.
Напомнило анекдот про первокурсника которому родители предложили купить троллейбус
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Вазген, друг Мхитаряна.
Особенный футболист. Обойдет Мессю и Раналду по всем рекордам и уйдёт с футбола великой легендой горожан
+4
-3
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Ара Горн
Ответ morozilnik
Только Илкай помог своей девушке выйти из авто, подав руку и пошли вместе. Остальные девушки сами вышли, сами пошли вслед за своим мужиком. Что блин за отношения у них друг к другу???
А Родриго?
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Yri Yrov
европейский менталитет решает
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Alex Gagarin
Хорошо, хоть опять не на тракторе))
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Eledsul1
Ответ MUSA17
Бернардо рядом с заведением проходил?😂
Кажется просто шел в другой ресторан поужинать и домой) Хороший парень)
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