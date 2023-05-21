13 комментариев

Никаких понтов, кроме светло-голубого костюма.

«Манчестер Сити» в минувший уикенд официально стал чемпионом Англии, в честь чего игроки закатили праздничную вечеринку, на которую все в основном прибывали по одиночке и на шикарных автомобилях.

А вот норвежец приехал в клуб на простеньком автобусе, больше напоминавшим маршрутное такси! С костюмом же норвежец скромничать не стал и был одним из самых ярких участников праздника.