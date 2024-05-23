«Я уже люблю этого Арне Слота!» В сети нашли видео, как новый тренер «Ливерпуля» смеется над симуляцией Антони

Ждем их встречи в АПЛ.

Нидерландский специалист, работавший в «Фейеноорде», сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера. Сообщается, что Слот официально приступит к работе в «Ливерпуле» с 1 июня.

45-летний тренер работал с «Фейеноордом» три сезона. За этот период он привел команду к чемпионству в 2023 году и дважды признавался лучшим тренером года в Эредивизи.

Вскоре после новости о назначении болельщики нашли видео с эпизодом из чемпионата Нидерландов. В матче между «Аяксом» и «Фейенордом» нынешний вингер «МЮ» Антони вызвал смех у нового главного тренера «Ливерпуля» своей попыткой симуляции.