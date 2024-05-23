Гари Невилл и Рой Кин предсказали счет в финале Кубка Англии между «Юнайтед» и «Сити»

Гари Невилл возлагает большие надежды на «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии на «Уэмбли», который состоится в эту субботу, но Рой Кин с ним не согласен.

Мнения двух легендарных игроков разошлись, хотя в случае Невилла это было скорее принятие желаемого за действительное.

«Я верю в счет 1:1, а потом «Юнайтед» выиграет по пенальти», - цитирует Гари Sky Sports.

Кин не согласился: «2:1 или 3:1 в пользу «Манчестер Сити», но надеюсь, я ошибаюсь».

«Красные дьяволы» завершили сезон вПремьер-лиге на восьмом месте, но у них есть шанс отыграться в финале Кубка Англии.

В этом сезоне «МЮ» еще ни разу не обыгрывал «Ман Сити» - в прошлом сезоне «Юнайтед» уступил «Сити» в финале Кубка Англии, а в этом проиграл со счетом 3:1 на «Этихаде» и со счетом 3:0 на «Олд Траффорде».

А каков ваш прогноз на финал Кубка Англии? Пишите в комментариях.