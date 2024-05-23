У Джека Грилиша было очень непростое детство - брат умер, когда ему было 4 года, сестра родилась c церебральным параличом

Джек через много прошел, будучи маленьким ребенком.

Джек заработал репутацию гуляки и балагура, но при этом футболу его увлечения никак не мешают - рекордный трансфер англичанина из «Астон Виллы» полностью себя оправдал. Хотя бы даже вот этим историческим снимком.

Еще будучи игроком «Виллы» Грилиш неоднократно посвящал голы своему брату - девятимесячный малыш умер в своей кроватке от синдрома внезапной детской смерти. Именно Килану Джек посвятил свой первый гол, также он не раз выкладывал фото надгробия брата в годовщины его смерти.

Джек - не единственный ребенок в семье. У футболиста есть брат Кеван и две младшие сестры - Кира и Холли.

Холли родилась с церебральным параличом - заболеванием, которое влияет на движение и равновесие. Она родилась на три месяца раньше срока, и ожидалось, что она не сможет ни ходить, ни говорить.

К счастью, длительная реабилитация и постоянный уход позволили этого избежать. После очередного чемпионства Джек выложил фото с Холли.