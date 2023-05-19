Искусственный интеллект и Сэм Аллардайс – две темы, которые вы точно не ожидаете увидеть в одном предложении, но в 2023 году не удивить даже этим.

Перед матчем «Лидса» с «Вест Хэмом», Большой Сэм выразил обеспокоенность развитием технологий:

«Я действительно опасаюсь за нашу жизнь. Как старожил, я опасаюсь за нашу жизнь из-за социальных сетей и того, что они несут миру. Я только что услышал, что 40 000 рабочих мест на BT Sport исчезли из-за искусственного интеллекта. Что они будут делать? Я знаю, что есть замечательные вещи, но ИИ (искусственный интеллект)....

Так что для меня это не очень хорошее будущее – как мы смотрим на мир и что мы делаем с изменением климата и так далее. Я переживаю за своих внуков. Но это уже другой вопрос».