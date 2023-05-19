In English, please
Блог

«Я переживаю за своих внуков». Эллардайс признался, что боится искусственного интеллекта

Клубы Клубы
Лидс Лидс
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
Футбол Футбол

Искусственный интеллект и Сэм Аллардайс – две темы, которые вы точно не ожидаете увидеть в одном предложении, но в 2023 году не удивить даже этим.

Перед матчем «Лидса» с «Вест Хэмом», Большой Сэм выразил обеспокоенность развитием технологий:

«Я действительно опасаюсь за нашу жизнь. Как старожил, я опасаюсь за нашу жизнь из-за социальных сетей и того, что они несут миру. Я только что услышал, что 40 000 рабочих мест на BT Sport исчезли из-за искусственного интеллекта. Что они будут делать? Я знаю, что есть замечательные вещи, но ИИ (искусственный интеллект)....

Так что для меня это не очень хорошее будущее – как мы смотрим на мир и что мы делаем с изменением климата и так далее. Я переживаю за своих внуков. Но это уже другой вопрос».

Sam Allardyce to Leeds?! Former England boss in line to replace Javi Gracia at Elland Road | Goal.com UK

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NK23
Бояться надо не ИИ, а социалистов, в руки которых он может попасть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий