21 комментарий

😲😱😱 Фаната «Арсенала» толпой избили на секторе болельщиков «Ньюкасла». Есть видео
Ох.
Во время матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» произошел неприятный инцидент.
Фаната канониров избили болельщики команды хозяев, когда тот начал праздновать гол любимой команды.
Как это и полагается в современном мире, потасовку засняли многочисленные обладатели смартфонов.
Фанаты в шоке.
💭 «Что за ужасные люди».
💭 «Поведение фанатов маленького клуба».
💭 «Это плохо, что люди просто не могут сидеть рядом и смотреть футбол».
💭 «Он был в семейной секции и бросал бутылки!».
Некоторые утверждают, что жертва буянила, кидая бутылки в детей, что и послужило причиной такой реакции. Доказательств этому нет.
На парня надели футболку ЦСКА, шарфик Динамо, дали флаг зенита и посадили на фанатский сектор Спартака. Смотрите в эфире реалити-шоу Последний герой.
Буянил, кидал бутылки - все сходится. Там 3:2 был счет параллельно в матче с Зенитом.