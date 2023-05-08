21 комментарий

Ох.

Во время матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» произошел неприятный инцидент.

Фаната канониров избили болельщики команды хозяев, когда тот начал праздновать гол любимой команды.

Как это и полагается в современном мире, потасовку засняли многочисленные обладатели смартфонов.

Фанаты в шоке.

💭 «Что за ужасные люди».

💭 «Поведение фанатов маленького клуба».

💭 «Это плохо, что люди просто не могут сидеть рядом и смотреть футбол».

💭 «Он был в семейной секции и бросал бутылки!».

Некоторые утверждают, что жертва буянила, кидая бутылки в детей, что и послужило причиной такой реакции. Доказательств этому нет.