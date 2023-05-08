In English, please
Блог

😲😱😱 Фаната «Арсенала» толпой избили на секторе болельщиков «Ньюкасла». Есть видео

Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ньюкасл Ньюкасл
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Ох.

Во время матча АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» произошел неприятный инцидент.

Фаната канониров избили болельщики команды хозяев, когда тот начал праздновать гол любимой команды.

Как это и полагается в современном мире, потасовку засняли многочисленные обладатели смартфонов.

Фанаты в шоке.

💭 «Что за ужасные люди».

💭 «Поведение фанатов маленького клуба».

💭 «Это плохо, что люди просто не могут сидеть рядом и смотреть футбол».

💭 «Он был в семейной секции и бросал бутылки!».

Некоторые утверждают, что жертва буянила, кидая бутылки в детей, что и послужило причиной такой реакции. Доказательств этому нет.

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
А с фанайди бы такого не было!
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
А зачем фанат Арсенала залез на чужой сектор? Не затащили же его туда насильно?
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealFlector
провокатор. сесть в чужой сектор и демонстративно нарываться.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ Фан Рубина
А зачем фанат Арсенала залез на чужой сектор? Не затащили же его туда насильно?
Он подумал, что он на секторе Тоттенхема
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Pushkin_CR7
А с фанайди бы такого не было!
Ну по факту не было бы, если объективно. Никто бы не пришёл.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TrueGooner
Какая команда, такие и фанаты.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
Здоровенные мужики, а тупые. Фанаты, одно слово.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Дмитрий Нагорный
Ну он явно не из ультрас, так что, что ему в принципе бояться , в нормальном обществе люди не смотрят на то какая на тебе майка и за кого ты болеешь
Ну, значит, в Англии, да и вообще на этом вашем западе, ненормальное общество. ) А вообще, в любой стране мира придти на фанатку и радоваться голу соперника - бред и самоубийство.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Вспомнился старый анекдот:
На парня надели футболку ЦСКА, шарфик Динамо, дали флаг зенита и посадили на фанатский сектор Спартака. Смотрите в эфире реалити-шоу Последний герой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ RealFlector
провокатор. сесть в чужой сектор и демонстративно нарываться.
особенно когда ты не фан Миллуола
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Порвало у выскочек. Нарвались не на ТТХ или МЮ. Исторически Ньюкасл клиент Арсенала. За последние 12 лет 20+ побед и только 2 поражение
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ибо нефиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
какой клуб такие и болелы....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Да это был фанат Спартака просто, а не Арсенала.
Буянил, кидал бутылки - все сходится. Там 3:2 был счет параллельно в матче с Зенитом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Нагорный
Ответ Фан Рубина
А зачем фанат Арсенала залез на чужой сектор? Не затащили же его туда насильно?
Ну он явно не из ультрас, так что, что ему в принципе бояться , в нормальном обществе люди не смотрят на то какая на тебе майка и за кого ты болеешь
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алмаз Фахрутдинов
Дикие англичане, что с них взять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WingerV
Ответ Фан Рубина
А зачем фанат Арсенала залез на чужой сектор? Не затащили же его туда насильно?
Так могут рассуждать только те, кто никогда не смотрел билеты на популярные матчи в АПЛ. Достать билеты почти нереально хоть на какой-нибудь сектор!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grishgeorgov
Слава богу спортс хоть где-то может видео показать. Жаль конечно, что это не непосредственно футбольные моменты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstar
Оказывает, ММА был не только на поле, но и на трибуне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий