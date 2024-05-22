«Для меня это особая победа». Де Брюйне признался, что нынешний титул АПЛ занимает исключительное место в его карьере

Кевин де Брюйне признался, что титул АПЛ сезона-2023/24 был для него особенным.

Бельгиец провёл сложный год, пропустив большой отрезок сезона из-за травмы. Но проблемы лишь усиливают радость победы.

«Это так же удивительно, как и первый титул. Мы усердно работали, это была тяжелая битва с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Снова оказаться на вершине - потрясающе.

Для меня это одна из самых особых побед. У меня был тяжелый год, но я смог вернуться и помочь команде. Это моё личное достижение.

Тренер устанавливает стандарты, но этой команде нравится играть друг с другом. У нас нет большого эго», - признался де Брюйне.

Напомним, Кевин суммарно пропустил почти полгода из-за травмы подколенного сухожилия, полученной на старте сезона.