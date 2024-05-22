😳 «Предложите ему в четыре раза больше денег, чем он получал в «Ливерпуле». Фанаты «Челси» просят Боули подписать Клоппа
«Челси» оказался в сложном положении после ухода Маурисио Почеттино «по взаимной договоренности», как считают фанаты синих.
Предсезонная подготовка начнётся в июле, поэтому лондонцам нужно поторопиться с новым тренером.
Фанаты в соцсетях предложили одну очень интересную, пусть и маловероятную, идею.
💭 «Принеси нам Клоппа, Тодд Боули!»
💭 «Неожиданный поворот: мы возвращаем Юргена с пенсии».
💭 «Уважаемый Тодд Боули, пожалуйста, предложите Клоппу в четыре раза больше денег, чем он получал в «Ливерпуле». С уважением, все фанаты «Челси».
💭 «Можем ли мы заставить Юргена Клоппа возродить «Челси»?»
💭 «Фанаты «Челси» поддержат меня, Юрген Клопп будет потрясающим тренером для нас».
💭 «Клопп точно преобразит Челси».
Вы хотите что б Клоппа бесславно уволили в конце сезона?? Нее.. будет кредит доверия на 3-5 лет.. конечно, обязательно!