«Челси» оказался в сложном положении после ухода Маурисио Почеттино «по взаимной договоренности», как считают фанаты синих.

Предсезонная подготовка начнётся в июле, поэтому лондонцам нужно поторопиться с новым тренером.

Фанаты в соцсетях предложили одну очень интересную, пусть и маловероятную, идею.

💭 «Принеси нам Клоппа, Тодд Боули!»

💭 «Неожиданный поворот: мы возвращаем Юргена с пенсии».

💭 «Уважаемый Тодд Боули, пожалуйста, предложите Клоппу в четыре раза больше денег, чем он получал в «Ливерпуле». С уважением, все фанаты «Челси».

💭 «Можем ли мы заставить Юргена Клоппа возродить «Челси»?»

💭 «Фанаты «Челси» поддержат меня, Юрген Клопп будет потрясающим тренером для нас».

💭 «Клопп точно преобразит Челси».