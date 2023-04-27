9 комментариев

«Добил лежачего», но мог себе это позволить.

«Сити» в среду вечером разгромили «Арсенал» 4:1, а одним из лучших на поле был норвежец Эрлинг Холанд, который набрал 20 очков по системе «гол+пас» в последних играх за «Манчестер Сити».

В последних 11 матчах в составе «Сити» норвежец забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Нападающий «горожан» отдал два голевых паса Кевину де Брюйне, а также отличился забитым голом - его мяч был последним, четвертым в матче, тем самым «горожане» оформили разгром соперника.

После этого гола вратарь «Сити» Эдерсон повернулся к фанатам «канонирам» и решил над ними поиздеваться.

Как вы оцените такое поведение бразильца? Недостойно или победителей не судят?