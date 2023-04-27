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Эдерсон после четвертого гола «Сити» затроллил болельщиков «Арсенала», изобразив плачущего мальчика 😭😭😭

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Футбол Футбол

«Добил лежачего», но мог себе это позволить.

«Сити» в среду вечером разгромили «Арсенал» 4:1, а одним из лучших на поле был норвежец Эрлинг Холанд, который набрал 20 очков по системе «гол+пас» в последних играх за «Манчестер Сити».

В последних 11 матчах в составе «Сити» норвежец забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Нападающий «горожан» отдал два голевых паса Кевину де Брюйне, а также отличился забитым голом  - его мяч был последним, четвертым в матче, тем самым «горожане» оформили разгром соперника.

После этого гола вратарь «Сити» Эдерсон повернулся к фанатам «канонирам» и решил над ними поиздеваться.

 

Как вы оцените такое поведение бразильца? Недостойно или победителей не судят?

9 комментариев

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Михаил Гацков
Хоть и за Сити, но подобного поведения не поддерживаю.
+9
0
+9
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Эдерсон зря так! Карма умеет из-за угла поджопника дать! Дождется и он! И в целом это некрасиво даже по отношению к своим бывшим коллегам!
+2
0
+2
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Владимир Ленский
Ответ Artem89S
Смотрите, как бы после Мадрида плакать не пришлось как всегда)
Молодец, приплел клуб, который никакого отношения не имеет к вчерашнему матчу
+1
0
+1
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Artem89S
Смотрите, как бы после Мадрида плакать не пришлось как всегда)
+3
-3
0
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#SharkTeam
Наверно орали за спиной какую чушь целый тайм
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Rested
Ответ Михаил Гацков
Хоть и за Сити, но подобного поведения не поддерживаю.
Что -то подсказывает,что 45 минут до этого он такого наслушался))
0
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