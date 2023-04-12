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«Челси» уже продлил контракт с Энцо, который пришел в клуб в январе – теперь соглашение действует аж до 2032 года😱 Что все это значит?!

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Хитрости бухгалтерии.

Энцо Фернандес «подписывает неожиданное продление контракта с «Челси» — вот что это на самом деле означает»

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, лондонский клуб активировал опцию продления соглашения до 2032 года.

Аргентинский полузащитник перешел в «Челси» из «Бенфики» 1 февраля этого года за 121 миллион евро. Изначально его контракт был рассчитан до 2031-го.

Похоже, все дело в том, что УЕФА собирается ввести пятилетнее ограничение на контракты, что не позволит клубам распределять расходы на трансферы на длительные периоды времени.

Чтобы улулчшить финансовые показатели будущих сезонов, клуб и решился на продление. В случае с Энцо расходы на трансфер, распределенные в течение девяти с половиной сезонов (а не восьми как ранее), составят около 11 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

1 комментарий

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Тимофей Булбен
Помню в симпсонах, Бернс повесил перед рабочим местом Гомера, картинку с надписью: «помни, ты здесь навечно». Похоже Боули сделал то же самое с Энцо)
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