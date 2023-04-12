Хитрости бухгалтерии.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, лондонский клуб активировал опцию продления соглашения до 2032 года.

Аргентинский полузащитник перешел в «Челси» из «Бенфики» 1 февраля этого года за 121 миллион евро. Изначально его контракт был рассчитан до 2031-го.

Похоже, все дело в том, что УЕФА собирается ввести пятилетнее ограничение на контракты, что не позволит клубам распределять расходы на трансферы на длительные периоды времени.

Чтобы улулчшить финансовые показатели будущих сезонов, клуб и решился на продление. В случае с Энцо расходы на трансфер, распределенные в течение девяти с половиной сезонов (а не восьми как ранее), составят около 11 миллионов фунтов стерлингов за сезон.