Стало известно, что Лео Месси думает по поводу возможного появления Криштиану Роналду в «ПСЖ»

По информации источников, Лионель Месси не хочет играть вместе с Криштиану Роналду в «Пари Сен-Жермен». Будущее португальца в «Манчестер Юнайтед» в настоящее время висит в воздухе на фоне предположений, что его отношения с Ральфом Рангником натянуты. Однако маловероятно, что он появится на «Парк де Пренс».

Месси и Роналду сейчас переживают закат своей карьеры в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Тем не менее, футболистов по-прежнему считаются лучшими в мировом футболе.

Соперничество Месси и Роналду является одним из величайших в истории спорта, и эта пара постоянно подталкивает друг друга на все большие высоты.

В последние недели ходили разговоры о том, что пара может объединиться в «ПСЖ» в следующем сезоне.

Роналду изо всех сил пытался вывести «Юнайтед» из кризиса после ухода сэра Алекса Фергюсона, и он, очевидно, разочарован некоторыми игроками команды, например Харри Магуайром и Маркусом Рэшфордом.