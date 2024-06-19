Сака удивил Саутгейта профессионализмом. Единственный, кто проверил условия для восстановления в отеле

По данным Daily Mail, Букайо Сака был единственным игроком сборной Англии, который проверил условия для восстановления и оздоровления в отеле, где сборная будет жить во время Евро-2024.

По данным издания, Сака «одержим» темой «отдыха и восстановления», чтобы избежать травм в условиях изнурительного графика.

Вингер «доволен» имеющимися условиями, а его стремление к восстановлению впечатлило Гарета Саутгейта. Это хорошо и для «Арсенала», которому Сака нужен здоровый уже в августе.

Букайо показал отличную игру в победе сборной Англии над Сербией (1:0) в первом туре Евро. Он ассистировал Джуду Беллингему в единственном голе и, как ожидается, начнет в старте следующую игру против Дании.