Кивер не планирует уходить из «Арсенала» и хочет играть в центре обороны

«Арсенал» готов продать Якуба Кивера этим летом, но, похоже, защитник сам не желает уходить.

По данным TBR Football, Кивер хочет бороться за место в стартовом составе «Арсенала» в следующем сезоне.

Микель Артета предоставил Киверу шанс закрепиться в составе, переведя его на позицию левого защитника. Но сам поляк предпочитает действовать в центральной зоне, где я рассчитывает закрепиться в новом сезоне.

Кивер готов конкурировать с Вильямом Салибой и Габриэлом Магальяэсом.