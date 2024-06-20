😳 «Деклан очень переоценен английскими СМИ. Это не игрок мирового уровня». Полузащитник сборной Ирландии жестко высказался о Райсе

Полузащитник «Рексхэма» и сборной Ирландии Джеймс Макклейн не уверен, что всех игроков основного состава сборной Англии можно считать футболистами топ-класса.

«Я думаю, что Деклан Райс очень переоценен английскими СМИ. Это не игрок мирового уровня.

Родри и Кроос диктуют игру, Райс - нет. Он хорош в том, что делает, но из-за шумихи, которая его окружает, - все думают, что он классный футболист. Я не думаю, что это оправдано», - заявил Макклейн.

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