«Невозможно объяснить, насколько хорош этот парень». Грилиш смотрит Евро по ТВ — и в восторге от одного игрока

«Невозможно объяснить, насколько хорош этот парень [Гюндоган]. Честно говоря, один из лучших, с кем я когда-либо играл 👏🏻», — написал Джек Грилиш в соцсетях, наблюдая за матчем Германии против Венгрии.

Илкай получил награду игроку матча за потрясающую игру против Венгрии, он внес ключевой вклад в оба гола Германии.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач.